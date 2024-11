FAMOSOS

Influencer baiana Sheuba revela gravidez química: 'Senti todos os sintomas possíveis'

Ela revelou que já passou por uma perda gestacional

A influenciadora digital Sheila Matos, conhecida por Sheuba, revelou para os seus seguidores que sofreu uma "gravidez química". O fenômeno ocorre "quando o embrião não se implanta ou não se desenvolve adequadamente no útero, resultando em um teste de gravidez positivo seguido por uma menstruação tardia ou anormalmente intensa", segundo a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.

"Eu achei que era a hora, que esse momento seria a hora que eu finalmente ia descobrir que eu estava à espera do meu bebê arco-íris. Eu já passei por uma perda gestacional e desde então eu me considero uma tentante. E o meu segundo positivo, ele veio. Mas, infelizmente não veio da forma que eu esperava. E dessa vez ele veio como uma gravidez química, que é quando acontece a fecundação, mas não ocorre a implantação", disse ela, que é casada com o humorista Tiago Silva.