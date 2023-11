Influenciadora baiana morre após internação por anemia falciforme

Conhecida entre os blogueiros de Salvador, Jeane era querida entre os seguidores e admiradores do conteúdo que publicava no Instagram diariamente. A influenciadora, que conversava constantemente com os seguidores, não demonstrou nenhum tipo de mudança no comportamento ou na saúde para quem acompanhava os stories, apenas parou de postar para cuidar da saúde.

Salvador é a cidade com maior número de casos de anemia falciforme do país

O único procedimento de cura disponível até o momento no mercado é o transplante de medula óssea, mas a dificuldade de achar um doador compatível e os riscos envolvidos na cirurgia inviabilizam o tratamento para a maior parte da população brasileira, principalmente a baiana. Segundo Jaqueline Itajubá, as chances de compatibilidade não ultrapassam 20%.

Além disso, as duas únicas unidades de saúde que realizam o transplante pelo sistema público na Bahia não têm capacidade para atender a demanda. São o Hospital Universitário Professor Edgard Santos - Hupes e o Hospital São Rafael - Rede D’Or. “Vivemos em um cenário em que um em cada 165 nascidos vivos na Bahia são diagnosticados com anemia falciforme, a maior incidência da doença no país”, afirma Jaqueline Itajubá, coordenadora médica do Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme - Rilza Valentim e professora do curso de Medicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.