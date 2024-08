HOUVE UM EQUÍVOCO

Influenciadora se confunde e paga R$ 195 mil em leilão de 2 bois: 'Alguém quer comprar metade?'

Cela, que pretendia presentear o pai com dois bois adquiridos em um leilão, acabou descobrindo que não havia comprado os animais inteiros, mas apenas metade de cada um

Estadão

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 23:33

A influenciadora digital Cela Lopes, natural do Rio Grande do Sul, viralizou nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada e, para ela, bastante frustrante. Cela, que pretendia presentear o pai com dois bois adquiridos em um leilão, acabou descobrindo que não havia comprado os animais inteiros, mas apenas metade de cada um - e tudo isso por um valor bem mais elevado do que esperava.

Em um vídeo compartilhado com seus seguidores, Cela relatou o susto ao perceber que os valores de R$ 2.000 e R$ 4.500, anunciados no leilão, na verdade deveriam ser multiplicado por 30, totalizando R$ 195 mil por metade de dois bois. "Guardem essa informação: quando forem a um leilão e o valor for R$ 1 000, não é R$ 1.000, é isso vezes 30", alertou a influenciadora

Ainda tentando assimilar o que ocorreu, ela compartilhou o momento em que percebeu que não poderia cancelar a compra, para evitar problemas legais, e ainda brincou: "Alguém quer comprar metade de dois bois, por favor?". Ela compartilhou a reação de amigos e familiares ao receberem a noticia.