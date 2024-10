'VINGANÇA'

Influenciadora solta indireta após exame de DNA revelar que bebê não era de jogador do Real Madrid

Ingrid Lima, a influenciadora que causou uma grande repercussão na internet após revelar que a filha não era fruto do relacionamento com o jogador Vinícius Tobias, ex-Real Madrid , voltou às redes sociais nesta terça-feira (22) disparando indiretas.

'Minha maior vingança é dar certo! Imagina só, quem me desejou mal tendo que assistir o meu sucesso!', diz a publicação feita em seu stories do Instagram.

A informação de que o ex-Real Madrid não era pai da criança foi confirmada pela própria influencer. “Como todos já sabem, eu e Vinícius não estamos mais juntos já faz um bom tempo. Nessas idas e vindas, eu me relacionei com uma pessoa e ele também. Ambos seguimos nossas vidas. No meio disso tudo, veio a Maitê”, iniciou. “Decidimos fazer um teste de DNA e a Maitê não é filha do Vinicius”, revelou.