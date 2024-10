ENTENDA

Ex-Real Madrid descobre que não é pai de filha com influencer após tatuar nome do bebê

A informação foi confirmada pela própria influencer. “Como todos já sabem, eu e Vinícius não estamos mais juntos já faz um bom tempo. Nessas idas e vindas, eu me relacionei com uma pessoa e ele também. Ambos seguimos nossas vidas. No meio disso tudo, veio a Maitê”, iniciou. “Decidimos fazer um teste de DNA e a Maitê não é filha do Vinicius”, revelou.