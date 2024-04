CINEMA

Ingressos para superprodução com Wagner Moura já podem ser comprados; saiba como garantir o seu

Os ingressos para o filme “Guerra Civil”, que estreia no dia 18 de abril nos cinemas brasileiros, já podem ser garantidos em pré-venda aberta nesta quinta-feira (11), no site oficial do filme no Brasil.

A produção ganhou première nos Estados Unidos, no início do mês, com a presença do elenco, inclusive do brasileiro, que vive o personagem Joel, jornalista que atravessa o país de carro e busca uma entrevista com o Presidente.