ESTRELA COM ESTRELA

Wagner Moura tieta Whoopi Goldberg em programa americano: ‘Uma das maiores atrizes’

Durante o “The View”, do canal ABC, dos Estados Unidos, o brasileiro comentava o filme “Guerra Civil”, que estreia este mês nos cinemas, ao lado das colegas de elenco, as atrizes Cailee Spaeny e Kirsten Dunst. A obra conta a história de jornalistas em meio a um conflito no país americano e a escalada de violências e políticas de guerra.

Wagner ainda falou com as apresentadoras sobre a repercussão do papel dele em “Narcos”, série da Netflix onde ele interpretou o traficante Pablo Escobar. O baiano comentou que ainda hoje lembram dele no papel do colombiano e que os memes fazem sucesso na internet.