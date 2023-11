Ingrid Guimarães revela motivo de briga com Paulo Gustavo: 'Sofri muito'

A atriz Ingrid Guimarães falou, pela primeira vez, sobre o motivo que levou a uma briga entre ela e o humorista Paulo Gustavo. Após o desentendimento, os dois passaram anos sem se falar. Ela também detalhou como se deu a reconciliação antes da morte do artista, vítima da covid-19 em 2021.



"Foi horrível", comentou a atriz ao ser perguntada, durante uma participação no Quem Pode, Pod, sobre a época em que os dois enfrentaram o atrito. Ingrid ainda declarou ser grata por ter feito as pazes antes da morte do humorista. "Eu não teria sobrevivido se isso não tivesse acontecido", disse.