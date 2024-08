REDES SOCIAIS

Instagram aumenta para 20 limite de fotos e vídeos do 'carrossel'

O Instagram anunciou, nesta quinta-feira (8), uma nova atualização que permite aos usuários adicionarem até 20 fotos ou vídeos em uma única publicação no feed. A função, conhecida como carrossel, que foi lançada em 2017, anteriormente permitia apenas a inclusão de até 10 itens por post.

Ao acessar o Instagram, os usuários já podem perceber um aviso sobre a nova funcionalidade. “Compartilhe mais momentos. Adicione até 20 fotos ou vídeos no seu próximo post”, informa o alerta exibido na página de seleção de itens.

De acordo com o site The Verge, a mudança aproxima o Instagram de outras plataformas como o TikTok, que já permite publicações com até 35 fotos. A atualização deve chegar a todos nas próximas semanas.