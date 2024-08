TECNOLOGIA

Orkut: é possível recuperar fotos antigas da rede social, mas tarefa não é fácil

Veja como conseguir

Estadão

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 17:05

Orkut Crédito: Reprodução

O Orkut foi uma das maiores redes sociais de sua época. Lançada em 2004 e desativado dez anos mais tarde, a plataforma conquistou milhões de usuários em países como Brasil e Índia.

Recentemente, um vídeo que ensina o internauta a resgatar as fotos de um perfil no Orkut ganhou as redes sociais. A ideia seria de que, para recuperar as mídias, bastaria lembrar o endereço e a senha do e-mail que foi cadastrado na plataforma. No momento do login, o usuário teria acesso a todas as suas fotografias por meio do Google Fotos.

No entanto, não é verdade que seria necessariamente possível resgatar as fotos do Orkut pelo Google Fotos ou Gmail. Logo após a derrocada da plataforma, foi emitido um comunicado com a informação de que o usuário poderia recuperar os dados da conta via Google Takeout.

À época, foi avisado que o backup funcionaria até setembro de 2016, data em que o acesso seria desativado para sempre. Para fazer o download, seria necessário usar o e-mail utilizado na rede social.

Assim, o mais provável é que, no vídeo que viralizou na internet, as imagens sendo recuperadas não sejam do Orkut, mas sim do Picasa, uma antiga rede de fotos do Google. Outra possibilidade seria a de que se trata do perfil de uma pessoa que fez o backup via Google Takeout e mostra apenas agora o download das imagens.

Para esse fim, bastaria entrar no Google Fotos com o e-mail usado no perfil do Orkut e as fotos ligadas à conta aparecerão no armazenamento.

Para verificar se as suas fotos ainda estão disponíveis, é só: lembrar-se do e-mail e senha utilizados para entrar no Orkut; fazer login no Google Fotos com essa mesma conta; e pronto: as fotografias devem estar disponíveis na página inicial do site.

É uma boa ideia também verificar os seus e-mails antigos, por meio dos quais o Google pode ter enviado links para fazer o backup ou notificações do tipo.

Existem alguns mecanismos online que podem ajudar o usuário a recuperar suas mídias publicadas no Orkut. Trata-se de sites como o Wayback Machine, que arquiva algumas páginas da internet há décadas.

O Orkut no Brasil

O tamanho do Orkut no Brasil não pode ser minimizado. Usuários brasileiros chegaram a representar 56% do total de visitantes da plataforma, com 43 milhões de pessoas usando a rede no país.