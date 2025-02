TECNOLOGIA

Instagram começa a aplicar restrições a contas de adolescentes; veja o que muda

As medidas visam aumentar a segurança e o bem-estar dos jovens usuários

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 10:58

A partir desta terça-feira (11), o Instagram começará a aplicar uma série de restrições a contas de adolescentes no Brasil e em outros países da América Latina. As mudanças incluem a reconfiguração automática das contas de usuários menores de 18 anos, que só poderão ser ajustadas com autorização dos pais. A idade mínima para usar a plataforma continua sendo 13 anos. >

As novas medidas, que já vinham sendo implementadas desde o fim do ano passado, foram anunciadas pela Meta, dona do Instagram e do Facebook, após a empresa enfrentar processos judiciais e críticas da comunidade científica. A rede social foi acusada de saber que seu uso pode ser prejudicial à saúde mental de jovens, especialmente meninas, e não tomar medidas. Em setembro de 2023, a Meta havia iniciado a proteção automática de contas de adolescentes nos Estados Unidos.>

Entre as principais mudanças, as contas de adolescentes serão configuradas como privadas por padrão, limitando mensagens, marcações e menções apenas a seguidores e conexões existentes. Além disso, os usuários com menos de 18 anos não receberão notificações entre 22h e 7h. O Instagram também restringirá a exposição de conteúdo sensível, como postagens com nudez, violência ou promoção de procedimentos estéticos, nas abas Explorar e Reels.>

Para adolescentes com menos de 16 anos, a alteração dessas configurações só será possível com a autorização dos pais. Os responsáveis também poderão aumentar o tempo de restrição de notificações, monitorar com quem os filhos estão interagindo (sem acesso ao conteúdo das mensagens) e definir um tempo máximo de uso diário da plataforma.>

Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil, 38% dos adolescentes de 13 a 14 anos e 62% dos de 15 a 17 anos afirmam que o Instagram é a rede social que mais utilizam. Juntos, esses grupos somam mais de 7,7 milhões de usuários no Brasil. A Meta, no entanto, não divulga o número total de adolescentes com contas na plataforma.>