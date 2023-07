Inteligência artificial promove dueto entre Elis Regina e Maria Rita

A Inteligência Artificial proporcionou um momento único: um dueto entre entre Elis Regina, morta há 41 anos, e a filha dela, Maria Rita. O "encontro" aconteceu durante uma propaganda da da Volkswagen, que comemora 70 anos da empresa no Brasil. A propaganda foi lançada na madrugada desta terça-feira (4) e já viralizou nas redes sociais. O comercial começa com Maria Rita conduzindo uma ID.Buzz – versão moderna e 100% elétrica da Kombi – enquanto canta o clássico de Belchior "Como nossos pais", que fez sucesso na voz de Elis.

Outros carros da empresa aparecem no comercial até que um kombi antiga, conduzida por Elis Regina, que encosta ao lado do carro de Maria Rita e elas cantam "juntas".

Segundo a Volkswagen, o processo de edição contou com a ajuda de uma tecnologia de redes neurais artificiais, que fez uma mistura entre o rosto da dublê e da imagem recriada de Elis Regina. A voz da música inserida no vídeo é original da cantora. O filme foi criado pela agência AlmapBBDO e produzido pela Boiler Filmes, com direção de Dulcidio Caldeira.