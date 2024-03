RECUPERAÇÃO

Internado, Faustão faz sessões de hemodiálise e aguarda adaptação de rim transplantado

O apresentador Faustão ainda está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e tem feito sessões de hemodiálise, de acordo com um boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira (22).

"O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos", diz a nota, assinada por uma equipe médica composta de um nefrologista, um urologista, um cardiologista e o diretor médico do Hospital Albert Einstein.