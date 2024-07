PERDA

Irmã gêmea de Adriana Bombom é encontrada morta no banheiro de casa

A irmã gêmea da apresentadora Adriana Bombom, Andréa, foi encontrada morta dentro do banheiro de casa na noite de quarta-feira (03.07), em Niterói, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela filha dela, Juliana von Blanckenhagen no Instagram.

"É com muita dor, muita dor mesmo, que comunico o falecimento da minha mãe. Com muita dor que comunico que perdemos uma pessoa incrível. Daremos informações sobre o velório", escreveu.

Em conversa com a Vogue, Adrien Cunha, marido de Adriana Bombom, contou que Thalita, filha da ex-sambista, estava realizando uma festa de 21 anos e todos estavam em deslocamento para o ambiente festivo. No meio do caminho, ligaram para Bombom explicando a situação.