TRAUMA

Isabel Veloso conta que foi demitida após contar que tinha câncer

Ela trabalhava numa farmácia

Grávida e com câncer terminal, a influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, surpreendeu seus seguidores ao contar que chegar a iniciar sua vida profissional, foi mas demitida após informar à empresa onde trabalhava que estava com câncer.

"Eu trabalhei por 2 dias numa farmácia. No segundo dia eu relatei que tinha câncer e que não tinha cura (foi logo quando eu soube do meu diagnóstico esse ano). Me mandaram embora… insinuando que uma pessoa assim não dava lucro. Acontece", revelou Isabel.

Isabel está grávida de seis meses do seu primeiro filho, Arthur. Em março deste ano, a influenciadora chegou a receber a previsão de 4 a 6 meses de vida. Em abril, ela se casou e em agosto anunciou a gravidez. Apesar da previsão, ela contou aos seguidores que seu tumor que tem ao redor do coração, antes com 17 cm, agora está com apenas 0,6 mm, o que aumenta a expectativa de vida. O câncer, contudo, não tem mais tratamento curativo.