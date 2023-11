'Isso é tóxico', dispara Marina Ruy Barbosa sobre críticas na web

Marina Ruy Barbosa. Crédito: Redes sociais

Sempre alvo de comentários na internet, a atriz Mariana Ruy Barbosa esperou um momento para desabafar sobre as críticas nas redes sociais, principalmente quando envolvem duas mulheres.



A artista, que está no ar na novela Fuzuê, da Globo, aproveitou o final da gravação para fazer um vídeo falando sobre o que tem observado quando ler alguns comentários na web.



Aos 28 anos, Marina contou que postou uma foto e foi chamada de "horrorosa" por uma seguidora. A forma como os internautas estão tendo a liberdade para falar mal do outro foi levantado na pauta da empresária.

“Diversas vezes, eu me deparo com posts e com comentários que são comparativos entre duas mulheres, entre duas pessoas públicas e até mesmo comparações da mesma pessoa em momentos diferentes e idades diferentes. Gente, isso é tão cruel, isso é tão pequeno. Por que essa obsessão por diminuir ou ferir a autoestima de alguém ficou engraçado, ou positivo?”, disse.

Ainda no relato, ela reforçou que há uma cultura muito grande do público na internet em depreciar mulheres, sendo mais velha, mais nova, sem se importar com profissão ou classe social.

"Tem sempre muitas críticas à aparência física de qualquer mulher. Isso é tóxico, porque as pessoas estão deixando de ser aquilo que elas são, de se vestirem, de se pentearem ou de se posicionarem da forma como elas gostam e se sentem bem por conta desses comentários."

Em outro momento, a empresária frisou no momento em que as pessoas estão passando, com a saúde mental abalada, sendo perigoso em um futuro próximo.