CRIAÇÃO ARTÍSTICA

Itaú Cultural divulga selecionados do Programa Rumos 2023-2024

Incentivo vai para 100 projetos de todo o país; da Bahia, foram contempladas seis propostas

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 16:52

Ebomi Cici foi selecionado com o projeto Ajeum Bó Crédito: divulgação

Com novo formato, que foca em projetos de criação artística relacionados à arte e à cultura brasileiras, o programa Rumos Itaú Cultural divulgou nesta segunda (6) os 100 projetos selecionados para a edição 2023/2024. Entre a ampla diversidade de propostas, neste ano ampliam-se os assuntos que tratam de questões LGBTQIAPN+, temáticas raciais e cultura periférica.

A região Nordeste, com 23,4% dos inscritos, é a que soma mais contemplados: 41%, do total. Na sequência está o Sudeste, com 29% dos selecionados e o Norte, com 12% projetos escolhidos.

O Rio de Janeiro desponta na liderança com 13% do total; à frente da Bahia e de São Paulo com 12%, cada um; em terceiro lugar, Pernambuco, com 11%. O segmento audiovisual foi o que teve mais projetos selecionados, 18% do total. De teatro são 16%; 14% de música e de artes visuais; e 10% de literatura.