FAMOSOS

Ivete faz abertura do Palco Mundo neste sábado (22) no Rock in Rio Lisboa

Cantora levou o clima do Carnaval de Salvador para o evento

Da Redação

Publicado em 22 de junho de 2024 às 18:26

Cantora chegou ao palco cantando o hit "Macetando" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Ivete Sangalo se apresentou neste sábado (22) em Lisboa, Portugal. A ocasião foi a abertura do Palco Mundo na última semana do Rock In Rio Lisboa de 2024.

Acompanhada de oito dançarinos, a cantora levou o clima do Carnaval de Salvador para o evento ao som de "Macetando".

Também fizeram parte do repertório sucessos como "Poeira", "Beleza Rara" e "A Festa".