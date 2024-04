EM JUNHO

Ivete Sangalo é confirmada no São João de Caruaru 2024 pelo segundo ano consecutivo

show marcado para o dia 15 de junho

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de abril de 2024 às 12:47

Ivete Sangalo Crédito: Jefferson Peixoto/Alô Alô Bahia

A cantora e apresentadora baiana Ivete Sangalo foi anunciada na última segunda-feira (1º) como uma das atrações do São João de Caruaru 2024, com show marcado para o dia 15 de junho na “Capital do Forró”.

A artista foi confirmada na programação do Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga e na mesma noite divide o palco com Calango Acesso, Henry Freitas e Iguinho e Lulinha.

Ivete fez sua estreia no São João de Caruaru em 2023 e neste ano ela se apresenta pelo segundo ano consecutivo no evento. Desta vez, seu show promete ser ainda mais grandioso, já que, no dia 1º junho, ela dará início à turnê “Ivete 3.0 – A Festa” com mega apresentações em diversos estádios brasileiros.