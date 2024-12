MÚSICA

Ivete Sangalo grava EP “O Verão Bateu em Minha Porta” no Farol da Barra; veja vídeo

A gravação contou com presença de um grupo seleto de fãs

Ivete Sangalo escolheu o Farol da Barra, em Salvador, nesta segunda-feira (30) para gravar seu mais novo trabalho: o EP “O Verão Bateu em Minha Porta”. O local, que é um dos principais cartões-postais da capital baiana, foi o palco perfeito para o evento que celebrou o espírito do Carnaval, marca registrada da artista.

A gravação contou com um grupo seleto de fãs, que chegaram cedo para garantir um espaço próximo ao palco. Vestidos na paleta de cores do verão e cheios de entusiasmo, eles não esconderam a emoção de acompanhar o show exclusivo da diva do axé music.