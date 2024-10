DIVERSÃO ASSUSTADORA

Ivete Sangalo se transforma em Anabelle para curtir o Halloween

Cantora aparece ao lado do marido, Daniel Cady, e do padre Fábio de Mello

Ivete Sangalo entrou no clima de Halloween e fez a alegria do seus seguidores, nesta segunda-feira (28), ao mostrar sua fantasia para a ocasião. A artista escolheu se transformar na icônica e assustadora boneca Anabelle.

Ao lado do marido, Daniel Cady, que estava fantasiado de padre, Ivete exibiu o visual aterrorizante e desengonçado. Em um dos vídeos publicados no Instagram, ela também aparece acompanhada do Padre Fábio de Melo.