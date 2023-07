Iza fala sobre relacionamento com Yuri Lima: 'Muito bom estar apaixonada'

Iza revelou um pouco mais sobre o seu relacionamento com o jogador Yuri Lima neste domingo, 30, em entrevista que foi ao ar no Fantástico, da TV Globo. Em entrevista à jornalista Renata Ceribelli, a cantora declarou que fez um música para o amado e alegou que "redescobriu o sexo" com a nova relação.



"É muito bom estar apaixonada, sentir que estou amando de novo e descobrir o sexo mais uma vez. Isso é ótimo. Essa energia sexual é energia criativa, tenho certeza que isso fez muita diferença", alegou. A artista ainda cantou um trechinho da nova música dedicada ao atleta.