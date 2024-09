FESTIVAL

IZA faz 'chá de bebê' e dueto com Ivete Sangalo no palco do Rock in Rio

Ivete brincou:” Tia que se preza homenageia no palco”

Luiza Gonçalves

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 11:11

IZA faz 'chá de bebê' e dueto com Ivete Sangalo no palco do Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram/IZA

Encerrando o Dia Delas no Palco Sunset nesta sexta-feira o Rock In Rio recebeu a cantora Iza. Grávida de oito meses, a artista era uma das mais aguardadas da noite e subiu ao palco às 22h45.

“Eu nunca imaginei ter um chá de bebê assim. Hoje eu completo oito meses e três semanas, eu estou quase ali. Vir para cá, para cantar pra vocês, para curtir esse momento, estou muito feliz. Em 2022, eu estava no palco com minha mãe e hoje a mãe sou eu”, declarou emocionada.

De vestido longo e véu azul brilhante, a cantora surgiu majestosa em um andar elevado do palco com uma projeção de pôr do sol ao fundo. Acompanhada de sua banda, IZA abriu o show com as canções 'Fé', 'Dona de Mim' e 'Uma Vida é pouco pra te amar'.

Na sequência, a artista desceu para o nível inferior do palco e , de barrigão à mostra, cantou e dançou como se não houvesse nenhum esforço. Ela foi até a plateia. “Espero que vocês estejam aqui de verdade. Que essa noite seja muito especial pra mim e para vocês”, desejou.

O show seguiu com canções do repertório de IZA como 'Fé Nas Maluca', 'Gueto', 'Ginga' e 'Brisa'. A cantora também interpretou um medley que homenageava grandes vozes que a inspiram como Aretha Franklin, Beyonce, Lauryn Hill e Beatles.

Houve ainda a participação da cantora Ivete Sangalo, que se apresentou mais cedo no palco mundo, em um dueto emocionante ao som de 'Talismã'. Vestida com uma jaqueta escrita Nala, nome escolhido por IZA para seu bebê, Ivete brincou:” Tia que se preza homenageia no palco”.