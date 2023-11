Jade Picon e João Silva, filho do Faustão, aparecem juntos em Noronha

A temporada de férias das celebridades em Fernando de Noronha já começou. E quem aproveitou o início do mês de novembro foi a atriz e influenciadora Jade Picon. Ao lado de um grupo de amigos, a presença de João Silva, filho do apresentador Faustão, chamou a atenção nas redes sociais.



Em publicação na quinta-feira, 17, no Instagram, o sucessor de Fausto Silva compartilhou uma série de fotos junto aos colegas de viagem e sua aproximação com Jade Picon foi notada pelos seguidores.