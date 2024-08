POP NA BAHIA

Jão desembarca na Bahia com show no Festival de Inverno

Cantor cantará no sul do estado no dia 25 de agosto

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 12:04

Jão Crédito: Gabriel Vorbon

O cantor Jão desembarca em Vitória da Conquista no dia 25 de agosto, atração do último dia do Festival de Inverno Bahia. O artista, que é considerado um dos grandes nomes do POP brasileiro, se apresenta no mesmo dia em que também sobem ao palco Ana Castela e Seu Jorge.

No palco da Bahia, ele promete levar para o público um repertório de hits da carreira, canções presentes nos álbuns “Lobos”, “Anti-Herói”, “Pirata” e “Super” — este último se tornou a maior estreia de um álbum do Spotify Brasil, somando mais de 8,4 milhões de plays no primeiro dia.

Lotando arenas e esgotando ingressos em suas passagens por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus, Jão vai mostrar para o público suas músicas que já fazem parte das playlists dos jovens.

No primeiro dia do Festival de Inverno Bahia, 23 de agosto (sexta-feira), Nando Reis e Anavitória se apresentam juntos no palco principal, no mesmo dia que tem ainda os shows de SPC e Xand Avião. Já no sábado (24), é a vez do público conferir os shows de Menos é Mais, Samuel Rosa, Filhos de Jorge e Maiara e Maraísa.