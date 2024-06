Jennifer Lopez é mais uma artista a cancelar turnê em 2024: ‘Devastada’

Para tentar contornar o esvaziamento, JLo, de 54 anos, deixou de apresentar apenas músicas do novo álbum e incluiu grandes sucessos da carreira. Até o nome da turnê foi alterado de "This is me... Now" ("Essa sou eu... Agora", em tradução livre) para "Essa sou eu... Ao Vivo - Os maiores sucessos".