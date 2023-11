Jenny Miranda fala sobre parada respiratória; entenda por que houve suspeita de envenenamento

Ex-A Fazenda, Jenny Miranda passou mal em uma viagem para o Guarujá e foi levada às pressas para um hospital local no último sábado, 11. Ela estava com o marido, Fábio Gontijo, quando ficou inconsciente após uma crise de vômitos.



Jenny teve alta no mesmo dia e, na última segunda-feira, 13, deu notícias em seu Instagram. "Eu estou bem, com a garganta um pouquinho ruim", falou. Ela afirma que passou mal por conta de haters que estão a perseguindo e, agora, anda com um segurança.