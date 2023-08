Jojo Todynho diz que gravidez saudável foi motivação para bariátrica

Após realizar cirurgia bariátrica, a cantora e influenciadora Jojo Todynho iniciou uma live em seu Instagram para explicar a decisão nesta quinta-feira, 10. No relato, Jojo conta que uma das motivações para a intervenção foi a vontade de ser mãe e ter uma gravidez saudável.



"Hoje eu tenho 26 anos, gente. E eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco. Há uma preocupação muito grande. Pessoas negras estão propensas a desenvolver pressão alta na gestação, pré-eclampsia, que a minha avó teve em duas gravidez. Minha ginecologista falou para mim que não posso ter parto normal, precisa ser cesárea", explicou.