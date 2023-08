Jojo Todynho passa por cirurgia bariátrica: 'Mamãe já volta'

A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, passou por uma cirurgia bariátrica na manhã desta terça-feira (8), no Rio de Janeiro.



A artista está se recuperando internada no Hospital Unimed Rio. Não foi divulgado até o momento um boletim informando estado de saúde dela.



Jojo aparece de roupa hospitalar em um vídeo que publicou hoje à tarde.



"Passando para dizer que a borboleta voa, voa, voa. E é aquilo né? Pronta. Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo. Estou ótima, orem por mim. Logo, logo estou passando aqui para deixar um beijão para vocês. Mamãe já volta, tá bom?", disse.