Jojo Todynho expõe ex-marido: 'Flagrei conversas com outros homens'

Jojo Todynho e Lucas Souza. Crédito: Redes sociais

A cantora e influenciadora Jojo todynho aproveitou que o nome do ex-marido Lucas Souza está em evidência por conta da briga que ocorreu dentro do programa A Fazenda na noite desta segunda-feira (20), e resolveu falar qual foi o real motivo do término do casamento com o ex militar.



Segundo artista e dona do hit "Que Tiro foi Esse", o motivo verdadeiro foi o fato dela ter flagrado o ex-companheiro conversando com outros homens em tom sexual.

"Meu casamento acabou com Lucas porque eu peguei conversas de Lucas com homens. Tá bom? Quando contei isso pra ele, quando fui questionar ele, ele se descontrolou, como fez ontem com o Black, e falou que ia me colocar de homofóbica na internet. Fiquei com medo, falei: 'cara, como vou contar isso?'. E aí começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar", disse.

Na manhã desta terça-feira (21), Jojo postou vários stories no Instagram e apareceu bastante revoltada devido à confusão que gerou em torno dentro do seu nome no programa da Record. Ela declarou que, na sua opinião, a única campeã do programa seria Jaquelline.

Ainda no vídeo, ela disse que o Lucas usou a mãe dela para querer acabar com a moral da família, principalmente porque Jojo todynho tem problemas pessoais com a mãe.

Com isso, na época da polêmica da separação, ela resolveu entrar com processo para retirar o sobrenome da mãe da certidão, e isso acabou virando alvo para Lucas querer provocar a ex companheira nas redes sociais.

"Eu falei para ela o que estava acontecendo, e ela não me ouviu. Ele quis usar do 'vamos para igreja, vamos orar', ele foi. Ele usou a minha mãe para me atacar e me desmoralizar perante a igreja", revelou.