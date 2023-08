Jolivaldo Freitas fala sobre batalhão negro na Guerra do Paraguai em novo livro

O escritor e jornalista Jolivaldo Freitas. Crédito: divulgação

A ABI - Associação Bahiana de Imprensa promove dentro do calendário de comemoração dos seus 93 anos de fundação o lançamento do romance "A Peleja dos Zuavos Baianos contra Dom Pedro, os Gaúchos e o Satanás", de autoria do jornalista e escritor Jolivaldo Freitas. O evento será realizado nesta quinta (24), a partir das 17h30, na sede da entidade no edifício Ranulfo Oliveira, na Praça da Sé, em Salvador.



Segundo o autor, os Zuavos Baianos foi um batalhão de soldados negros e mestiços que se alistou nos Voluntários da Pátria e foi lutar na Guerra do Paraguai, conflito que ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. A guerra envolveu o Paraguai e uma aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai.

O termo "zuavo" deriva das unidades de infantaria ligeira do exército francês, caracterizadas pelo uso de uniformes exóticos e coloridos, inspirados nas vestimentas dos soldados norte da África e do Oriente Médio. No caso dos Zuavos Baianos, eles adotaram esse nome em referência aos zuavos franceses, mas adaptaram seus uniformes ao contexto e clima do Brasil.

O batalhão Zuavos Baianos se formou com negros livres e escravos. Muitos desses homens enxergaram na oportunidade de servir ao exército uma chance de alcançar liberdade e conquistar algum bem. Juntamente com outras tropas brasileiras, enfrentou inúmeras dificuldades ao longo da guerra, como doenças, fome e condições precárias no campo de batalha. Os Zuavos participaram de batalhas importantes, como a Batalha de Tuiuti, e tiveram um papel significativo no conflito.

para Jolivaldo Freitas, a participação dos Zuavos Baianos e de outros negros na Guerra do Paraguai é frequentemente negligenciada ou esquecida na história oficial do Brasil. A contribuição desses homens muitas vezes não é reconhecida, apesar de sua valentia e dedicação à causa nacional.

Ao contar a saga dos Zuavos Baianos em seu romance A Peleja dos Zuavos Baianos contra Dom Pedro, os Gaúchos e o Satanás, o autor traz à tona a importância de resgatar e valorizar essas histórias esquecidas, bem como a luta dos afrodescendentes brasileiros por liberdade e igualdade ao longo dos séculos. O livro é um misto de drama, humor, realismo e fantasia e um importante registro histórico de grande beleza literária, que merece ser lido por todos os brasileiros.