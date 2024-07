BAHIA NO TOPO

Jornalista baiana é a celebrante das cerimônias da nova temporada de ‘Casamento às Cegas Brasil'

Val Benvindo é neta da fundadora do terreiro onde nasceu o Ilê Aiyê

Publicado em 3 de julho de 2024 às 11:21

Val Benvindo Crédito: Divulgação

Um dos realitys mais comentados nas redes sociais, o 'Casamento às Cegas Brasil' terá uma jornalista baiana como celebrante dos matrimônios do programa da Netflix.

Nessa nova temporada, o reality conta com participantes divorciados ou que viveram um noivado, mas não subiram ao altar. Com isso, entra a apresentadora e influenciadora Val Benvido, que será a responsável por celebrar as cerimônias de todos os casamentos.

Mesmo com celebrações no currículo, a jornalista, que também é neta da fundadora do terreiro onde nasceu o Ilê Aiyê, comentou que fazer parte de um reality show foi uma experiência totalmente diferente do que já estava acostumada a fazer.

"Engraçado que, enquanto estive lá, sentia como se estivesse lendo o final de um livro e só leria o início quando a temporada estreasse. Foi exatamente assim que aconteceu e só agora percebo algumas sensações que super faziam sentido. Tudo o que vocês estão vendo é muito real. A festa, os votos, a celebração, até a parte judicial dos casamentos”, disse.

Além da participação em Casamento às Cegas, Val também se tornou oficialmente uma Ted Speaker com o lançamento recente do seu talk “Mentes brilhantes que fazem a roda girar”, gravado no TEDx Salvador Women, em maio deste ano, no Teatro Jorge Amado.