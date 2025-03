RELATO CORAJOSO

Jornalista baiana lança livro com relatos sobre casamento abusivo

Joana Rizério apresentará novo volume neste sábado (8), no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), na Graça, às 17h

Um trovão sempre vem precedido de raios e descargas elétricas que podem ser mortais. Se no primeiro livro autobiográfico, 'Na pior em Berlim, Londres e Salvador', a jornalista baiana Joana Rizério narrou suas terríveis experiências psiquiátricas, em seu novo volume ela mostra o gatilho de tudo: um casamento abusivo, marcado por perseguições doentias e paranoias infundadas, que abalaram sua saúde mental e transformaram sua vida.

Em 'O diabo também manda flores', a autora se liberta de experiências amargas, parecidas com as que vivem milhões de mulheres todos os dias. Este é o segundo volume da trilogia de memórias pessoais de Joana, que terminará com um livro sobre sua avó que morreu recentemente.