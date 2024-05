LANÇAMENTO

Jornalista baiana Vanessa Aragão lança livro em homenagem a Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz

Obra destaca a performance Rumpilezz como provocadora de uma sensibilidade afro-brasileira

Luiza Gonçalves

Publicado em 7 de maio de 2024 às 08:28

Crédito: Divulgação/Vanessa Aragão

No dia 18 de dezembro de 2018, o maestro Letieres Leite (1959-2021) e a Orkestra Rumpilezz fizeram um show com a participação de Caetano Veloso, na Praça Castro Alves. Na frente do palco, o naipe de percussionistas dá o tom, enquanto são acompanhados por 14 músicos de sopro. Oração ao Tempo, Milagres do Povo e Quando Ilê Passar cativam o público, que dança junto com o maestro. As imagens, disponíveis no canal do YouTube da Rumpilezz, foram capturadas pela jornalista e produtora audiovisual Vanessa Aragão.

“Nunca vou esquecer desse dia, das sensações, do pertencimento que senti. Os atabaques, os All Stars dos músicos de sopro, essa mistura das tradições dos terreiros com a cultura pop. Foi uma paixão, admiração e amor verdadeiro ao primeiro show. Já conhecia antes, mas assim de pertinho não. É assim, descrevendo essa cena em detalhes, que inicio o livro sobre eles”, relembra.

A partir daí, os laços entre Vanessa e a Rumpilezz foram estreitados. Filmando, fotografando e gerenciando as mídias digitais da Orkestra, o trabalho com o grupo tornou-se sua pesquisa de mestrado na UFRB. “Um misto de curiosidade por analisar o grupo ao mesmo passo que este me inspirava o melhor da música que vejo no mundo: a fusão entre o jazz com a musicalidade afro-brasileira, proveniente dos terreiros de candomblé. Investiguei o que os símbolos e ações da Rumpilezz queriam dizer através de sua performance e o que eles causavam em nós”, explica.

Vanessa Aragão autora do livro Rumpilezz: A performance e Sensibilidade de Letieres Leite e sua Orkestra Crédito: Divulgação/Ana Júlia Ribas

As vivências e análises da pesquisadora compõem o livro Rumpilezz: A Performance e Sensibilidade de Letieres Leite e sua Orkestra (ed. Letramento | R$ 59). A obra será lançada hoje (7), como uma live no Instagram da autora (@vanessaragao), que contará com a participação do percussionista Gabi Guedes e da produtora cultural Edmilia Barros. O livro traz um breve histórico sobre a música instrumental de Salvador e da Rumpilezz, fotografias da autora, análise de elementos performáticos e uma entrevista com Gabi.

Durante o processo de pesquisa, a autora revela que seu maior desafio foi equilibrar as vivências e as análises acadêmicas. “Foi um deleite puro”, afirma Vanessa, que articula os conceitos de performance de Diana Taylor e sensibilidade afro-brasileira de Muniz Sodré para pensar a atuação da Orkestra. “A partir disso, construí esse caminho da performance e dividi em tópicos que estruturavam a Orkestra para mim: nomenclatura, elementos vindos dos terreiros; protagonismo negro; o maestro que dança para desenvolver a análise do grupo”, diz.