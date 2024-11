CINEMA

Jornalista Eduardo Oliveira, da TV Bahia, lança filme Amores Rotos nesta quarta-feira

Vítima de atentado, casal gay luta por justiça no curta baiano

Roberto Midlej

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 10:17

Eduardo Oliveira e o cartaz do filme Crédito: divulgação

Depois de uma festa, um casal de namorados anda por uma rua deserta de uma cidade do interior baiano. Bêbados, os dois mal sabem de onde vêm os golpes que os atingem. É a partir daí que começa uma história que envolve luta por justiça e contra o preconceito.

O curta “Amores Rotos”, que será lançado nesta quarta (13), se baseia numa história real para falar do cotidiano de muitos homossexuais. “A violência de gênero, que grita na tela de forma dura e cruel, tem raízes profundas, num estado de coisas que muitas vezes começa em casa, na relação com a família. E isso está no filme também”, explica Eduardo Oliveira, diretor e roteirista do filme. Eduardo é jornalista e produtor cultural de formação, mas há 15 anos tem trabalhos no audiovisual em curtas, documentários e projetos como a série “Hunt”, do Amazon Prime Video.

O curta foi filmado em Feira de Santana e Salvador e conta com um elenco formado por artistas da Bahia, como Carlos Betão e Marcelo Flores, ambos atores com experiência em novelas da Rede Globo, Lis Liciddi, contratada pelo SBT e nos cinemas esse ano com o filme “O anel de Eva”, e experientes atores como Jarbas Oliver, Hugo Bastos e Felipe Tanure.

Jarbas, que é um dos protagonistas do curta, diz que o filme “denuncia a violência contra a comunidade LGBTQIAPN+, mostrando o ódio de uma sociedade que ainda nos trata à base de pancada e lâmpada na cara, e, por outro lado, o filme mostra as faces do amor masculino”. Hugo Bastos, que vive Zion no curta, diz que “trazer (essa) história para o cinema gera uma discussão importante. Nós não queremos que as histórias trágicas continuem acontecendo fora de cena. Queremos histórias felizes (…) nas telas e também nos bastidores”.

“Amores Rotos” será exibido no Cine Teatro 2 de Julho, às 18h, na sede da TVE Bahia, no bairro da Federação. A entrada é gratuita. O lançamento vai contar ainda com um pocket show da cantora baiana, radicada na Suíça, Regina Brury. O projeto foi contemplado pela prefeitura de Feira de Santana, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.

SERVIÇO

O QUÊ: Lançamento curta “Amores Rotos”, de Eduardo Oliveira

ONDE: Cine Teatro 2 de Julho, sede da TVE Bahia, Federação, Salvador

QUANDO: Quarta-feira (13), 18h