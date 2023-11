Jornalista revira história da família e descobre antepassados escravocratas

Alice Caymmi apresenta neste sábado (18), no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h, o show Kali. No espetáculo, em formato voz e violão, a cantora e compositora carioca - neta de Dorival Caymmi - mostra faixas da sua discografia como A Estação e Louca, além de composições inéditas. Há ainda versões de outros artistas, como Hentai, da popstar espanhola Rosalía. Durante a apresentação, Alice fala sobre sua vida e carreira com o público, em tom intimista. Ingressos à venda no Sympla e no local, por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Não há dúvida: Eurico Miranda foi o cartola mais polêmico da história do futebol. E, se você tem alguma dúvida, vá logo assistir à série documental A Mão do Eurico, com os cinco episódios já disponíveis no Globoplay. A produção começa mostrando a ascensão da popularidade do dirigente do Vasco da Gama, quando conseguiu repatriar um dos maiores ídolos do clube, Roberto Dinamite. No episódio seguinte, estão os bastidores de uma das transações mais midiáticas da história do futebol brasileiro: a ida de Bebeto para o Vasco, vindo do arquirrival Flamengo. E, claro, não falta a briga dele com a Globo, quando, para jogar uma final de Campeonato Brasileiro, ele colocou na camisa de seus jogadores o escudo do SBT. E a emissora de Roberto Marinho foi obrigada a fazer a transmissão mostrando a marca da rival. A decadência dele - especialmente depois da queda de um alambrado no estádio do Vasco - também está na série, assim como o seu retorno à presidência do clube, num mandato longe das glórias do passado.