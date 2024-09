FAMOSOS

José de Abreu é condenado a pagar R$ 35 mil a Carlos Vereza após chamar ator de 'esclerosado'

As declarações foram feitas em uma postagem no X (antigo Twitter). Abreu também acusou Vereza de agredir um colega com uma bengala durante as gravações da novela Corpo Dourado, de 1998.