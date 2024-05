CLUBE CORREIO

Julian Marley & The Uprising se apresentam pela primeira vez em Salvador

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 14:44

O cantor de reggae britânico-jamaicano Julian Marley, filho de Bob Marley, se apresentará com sua banda The Uprising em Salvador. O evento ocorrerá neste domingo (19), às 18h30, na Concha Acústica. A apresentação contará com a abertura do Adão Negro. Os ingressos podem ser adquiridos no site Ticketmaker.

Uma das vozes mais conhecidas na cena do reggae atual, Julian Marley carrega o legado do rei Bob Marley, tendo crescido em um ambiente musical imerso em influências do ritmo. Sua carreira musical começou com o disco de estreia, "Lion in the Morning", lançado em 1996, e posteriormente gravou outros 4 álbuns.

Desde então, o cantor tem sido um embaixador do reggae, elevando o gênero a novos patamares com sua habilidade como cantor, compositor e multi-instrumentista. Sua música é uma fusão de raízes jamaicanas e influências contemporâneas. Em 2024, o artista venceu o Grammy de melhor álbum de reggae.

Julian Marley promete levar ao palco da Concha um repertório que celebra seus maiores clássicos, como "Lemme Go", "Cooling In Jamaica" e "Jah Sees Them".