Juliano e Letícia Cazarré revelam o nome do sexto filho

O ator Juliano Cazarré e a stylist Letícia Cazarré revelaram aos seus seguidores qual será o nome do sexto filho do casal. O menino vai se chamar vai se chamar Estêvão. A criança, segundo Letícia, está prevista para nascer no dia 1º de março, data em que ela agendou uma cesariana.



Letícia e Cazarré já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1. Letícia também revelou se ela e Cazarré pretendem ter mais filhos.