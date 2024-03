PLANOS PARA O FUTURO

Juliette congela óvulos e fala sobre gravidez: ‘Quero ter liberdade’

Nesta segunda-feira (11), a cantora Juliette realizou uma nova etapa no tratamento de reprodução assistida. Compartilhando as atualizações com os seguidores no Instagram, a artista revelou ter passado pelo procedimento de congelamento dos óvulos.