FAMOSOS

Kamila Simioni surpreende ao mostrar nova harmonização facial: 'A boca dos sonhos'

Especialista explica procedimentos na influencer

A influenciadora Kamila Simioni, 38 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar a transformação que fez no seu rosto. Ainda inchada por conta dos procedimentos, ela removeu os preenchimentos que tinha no rosto.

Segundo o especialista responsável pela harmonização da moça, ele removeu o excesso de ácido hialurônico no rosto e nos lábios. "Fizemos a remoção para serem feitos tratamentos de modo adequado. Foi realizado a remoção do lábio e o uso de bioestimuladores, além de alguns preenchimentos sub musculares estratégicos para melhorar a textura e o formato do rosto", explicou o profissional.