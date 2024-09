CULTURA

"LAB dos filmes que ainda não fizemos" busca talentos do audiovisual baiano

O "LAB dos filmes que ainda não fizemos" está com inscrições abertas para oficinas de escrita de roteiro. Podem se inscrever, gratuitamente, pessoas com mais de 16 anos, que moram na Bahia e que tenham a ideia de contar alguma história em formato de roteiro de curta-metragem de ficção.

Os roteiros gerados durante as oficinas serão publicados em livro. As inscrições podem ser feitas através deste link https://forms.gle/G2ZMga49SmnPEAio8

As atividades do LAB dos filmes acontecerão entre os meses de outubro de 2024 e março de 2025 e incluem oficinas de formação em escrita de roteiro audiovisual, editoração de livro, consultorias e oficina de pitching.

Entre os dias 07 e 17 de outubro, serão oferecidas, de forma gratuita, duas oficinas online, sendo uma turma no turno da manhã (das 9h às 13h) e outra turma no turno da noite (das 18h30 às 22h30).

Após o período de oficina, os participantes vão aprimorar seus roteiros através de dois encontros com consultores de escrita. Com o fim das consultorias, o roteiro estará finalizado e apto a ser publicado no livro que compõe o projeto e será distribuído gratuitamente, inclusive, em bibliotecas e escolas públicas. A publicação também terá versões em braille, audiolivro e livro digital.