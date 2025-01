MODA

Lacrou em Salvador e é Oxalá quem guia

Veja os looks de quem foi à Colina Sagrada pedir bênçãos a Senhor do Bonfim

A jornalista baiana, Pâmela Lucciola (@pamlucciola), roubou a cena na igreja do Bonfim com uma produção fresh e ótima para enfrentar esse calorzão, típico do mês de janeiro. Destaque para a saia estampada e vibrante. Verão na Bahia pede bossa e conforto.

A gaúcha Andrea Castro (@castroand1) veio passar uma semana em Salvador e correu para agradecer as bênçãos ao Senhor do Bonfim. Escolheu um blazer azul, bem leve, como terceira peça para sobrepor o lookinho branco, estratégico, para agradar a Oxalá.

A carioca Roberta Moreira (@robertagmoreira) foi amarrar as fitinhas do Bonfim usando um visu bem leve, com vestidão longo e sandália estilo Birken. A bolsa colorida reforçou a conexão com os dias de Verão.