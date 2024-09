LANCHE

Larica da madrugada: conheça restaurantes que ficam abertos até mais tarde em Salvador

Sabe aquele desespero que bate quando você sai tarde de uma festa e não sabe onde vai matar a fome? Ou quando abre a geladeira na madrugada e não tem nada para comer? Se engana quem pensa que os fast foods são os únicos que podem salvar os esfomeados nesses momentos. Alguns restaurantes de Salvador são conhecidos funcionarem a madrugada ou, até mesmo, nunca fecharem as portas. Confira abaixo quais são.

Aberto desde a década de 80, o Larica Lanches é aquele lugar perfeito para quem sente fome durante a madrugada. As duas unidades da lanchonete, no Rio Vermelho e na Pituba, funcionam 24 horas. Os hambúrgueres são o forte da casa, e o preço dos combos variam entre R$37 e R$49. O cardápio também oferece sucos detox para quem quiser começar a curar a ressaca cedo.

Apesar do nome, o restaurante no Rio Vermelho oferece outras opções além de bebidas naturais. O Suco 24h tem opções de hambúrgueres artesanais e açaí, das 18h até às 4h. É uma ótima opção para quem está no bairro mais boêmio da cidade e procura um lanche rápido.