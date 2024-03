ANIVERSÁRIO DE 475 ANOS

Lavagem do Parque terá Babado Novo e convidados nesse domingo

Evento faz parte do Festival da Cidade

Publicado em 23 de março de 2024 às 10:31

Mari Antunes, do Babado Novo Crédito: Divulgação

A programação do aniversário de 475 anos de Salvador segue a todo vapor. No Parque da Cidade, no Itaigara, a festa vai ser animada com a realização da ‘Lavagem do Parque’, nesse domingo (24).

O evento terá a banda Babado Novo, que vai receber como convidados Pierre Onassis, Márcia Freire, Guga Meyra e Duas Medidas. Além da programação musical, o espaço vai reunir opções de lazer para todas as idades com a presença do animador Tio Paulinho, a realização da Feira de Arte, Cultura e Gastronomia, apresentação de capoeira e outras ações culturais.

Para a lavagem oficial do espaço, como manda a tradição na capital, haverá um cortejo de baianas desfilando pelo Parque da Cidade às 10h. O desfile, assim como o banho de alfazema que será promovido por elas, será acompanhado por uma fanfarra.

A anfitriã da festa, a cantora Mari Antunes, afirmou que vai animar o público presente relembrando os maiores sucessos do Babado agitando as comemorações. “Salvador é uma cidade que tem um espaço muito especial no meu coração, e poder fazer parte das comemorações aos seus 475 anos, torna tudo ainda mais especial. Estamos preparando um repertório muito lindo, com grandes sucessos e ainda vamos receber amigos queridos, para animar ainda mais a festa”, comentou a cantora.