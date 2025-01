CONDENADO

Leandro Hassum revela quando descobriu que pai era chefe da máfia: 'Destruiu minha vida'

Humorista disse que a descoberta mudou drasticamente sua vida dali pra frente



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 16:21

Leandro Hassum em B.O. Crédito: Laura Campanella e Nat Odenbreit / Netflix/ Divulgação

O humorista Leandro Hassum contou o que sentiu quando quando descobriu, aos 21 anos, que seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era membro da máfia italiana. >

"Aos 21 anos descobri que meu pai era da máfia italiana. Da noite para o dia. Eu vivi uma família margarina, dormi rico e acordei sem um centavo. Sempre me questionei como é que eu não vi. Não é possível, eu me considerava um cara inteligente, mas escolhi não ver. Minha psicóloga diz que eu estava adormecido", contou ele no podcast Tantos Tempos.>

O ator relembrou que a descoberta mudou drasticamente sua vida dali pra frente.>

Após a prisão do pai, ele precisou vender salgadinhos para pagar pelo seu curso de teatro. Ele disse que enxergava o pai como um grande amigo, e quando o visitou na prisão, disse a ele: "Você destruiu a minha vida.">

Hassum revelou que perdoou o pai. "Um dia eu falei: ‘Eu tenho que te agradecer, eu te perdoei porque não deve ter sido fácil nesses 21 anos. Acho que puxei a minha veia artística de você porque você construiu um mundo de Andy", disse, fazendo referência ao filme estrelado por Jim Carrey.>

"Deve ter sido muito difícil para esse cara também. Eu não estou perdoando o que ele fez nessa área penal, hoje não tenho mais pena do meu pai ter cumprido pena. Mas ele me ensinou o homem que eu não queria ser. Ele me ensinou até no erro.">

Carlos Alberto da Costa Moreira morreu em 2014, e Leandro Hassum conta não ter chorado por ele. "Me senti extremamente culpado", explicou. No entanto, dois anos depois, no aniversário do pai, o humorista vivenciou o luto enquanto caminhava e começou a chorar descontroladamente.>