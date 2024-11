EX-GLOBO

Lembra dele? Com demência, Maurício Kubrusly sofre com mudança de comportamento, memória e humor

Ele terá sua história contada em um documentário

Diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT), o ex-repórter da Globo, Mauricio Kubrusly, sofre alterações de humor e comportamento por causa da doença, além de sofrer com problemas na memória.

Demitido da Globo em 2019, onde ficou por 34 anos, atualmente o jornalista vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart. Ele terá sua história contada em um documentário.

A obra, batizada de "Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí", terá sua exibição de estreia na abertura da 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, no Rio Grande do Norte, no dia 22 de novembro. O documentário também será exibido no 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em dezembro, segundo o jornalista Ancelmo Gois, do O Globo.