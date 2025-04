GRATUITO

Léo Estakazero é atração do Forró no Parque

Evento em homenagem a Zelito Miranda acontece neste domingo (20), às 11h, no Pelourinho

O Forró no Parque – Tributo a Zelito Miranda retorna neste domingo (20) de Páscoa, a partir das 11h, na Praça das Artes, no Pelourinho, com shows completos de Jeanne Lima e Leo Estakazero, além das participações de Marquinhos Café e Jô Miranda. >

O projeto celebra o legado de Zelito Miranda, ícone do forró na Bahia, e reafirma o espaço do gênero na programação cultural da cidade. A primeira edição contou com forte adesão do público, consolidando o evento como ponto de encontro de gerações em torno da música nordestina.>