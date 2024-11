VERÃO 2025

Léo Santana anuncia data do Baile da Santinha em Salvador

Com uma única data, a próxima edição da festa acontecerá no dia 10 de janeiro

Anna Luiza Santos

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 16:58

Léo Santana Crédito: Reprodução

Uma das festas mais aguardadas do verão baiano, o Baile da Santinha acaba de ter mais uma edição confirmada. Neste domingo (10), Léo Santana anunciou oficialmente que o evento acontecerá no dia 10 de janeiro de 2025, no Wet, em Salvador.

“O Baile da Santinha é tradição no calendário de festas do verão de Salvador e, esse ano, será uma edição especial e gigante, pois será exclusivo e único, com repertório preparado exclusivamente para o evento, cenografia diferenciada para uma imersão inesquecível e convidados de peso pra levantar ainda mais a energia até o dia amanhecer. Se preparem, pois vai ser épico!”, afirmou Léo.

Os ingressos para a festa estarão à venda a partir da próxima terça-feira (12), exclusivamente no site Bora Tickets.

O que rolou na última edição

Em 2024, foram mais de 25 mil pessoas presentes, em cada dia de festa. O evento ocorreu com duas apresentações na capital, com diversas atrações. Com o tema “Cabaré”, Léo Santana animou a plateia com sua festa de pré-carnaval. O cantor de pagode apresentava “Perna Bamba” como principal hit.