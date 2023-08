Leo Santana dá voz a mutante em novo filme das Tartarugas Ninja

Mutante criado pelo Destruidor com a missão ingrata de eliminar as Tartarugas Ninja, Genghis Rã chega às telas dos principais cinemas do Brasil com voz de gigante. Sim, em “mais uma do GG”, Léo Santana faz sua estreia como dublador, emprestando seu grave ao vilão na versão em português do filme As Tartarugas Ninja: Caos Mutante - que estreia nesta quinta (31) nos cinemas.



Desenho animado, filmes, acessórios, videogame, brincadeiras de rua, temas de aniversário... Quem foi criança ou adolescente entre o final da década de 1980 e a de 1990 conhece, muito ou pouco, a história das quatro tartarugas com características humanas e nomes de artistas renascentistas: as ninjas Leonardo, Donatello, Raphael e Michelangelo.